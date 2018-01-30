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Spor

Denizlispor Lazic'le imzaladı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk, Osmanlıspor'dan Hasan, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen, Grandmedical Manisaspor'dan İsmail Haktan ve Atiker Konyaspor'dan Eze'yi alarak kadrosunu güç

30 Ocak 2018 18:40

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de ara transfer döneminde Kayserispor\'dan Canberk, Osmanlıspor\'dan Hasan, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen, Grandmedical Manisaspor\'dan İsmail Haktan ve Atiker Konyaspor\'dan Eze\'yi alarak kadrosunu güçlendiren Denizlispor, Alanyaspor\'un stoperi Darco Lazic\'i de renklerine bağladı. 
Yeşil-siyahlılar, Akdeniz ekibinde forma şansı bulamayan Sırp stoperi sezon sonuna kadar kiraladı. Futbolculuk kariyerine ülkesinde Roter Stern takımında başlayan 24 yaşındaki Lazic, Kızılyıldız, Spartac Subotica ve Anjhi Mahaçkale formalarını terletti. 
Lazic, bu sezon Alanya\'da U21 Ligi\'nde 3 maçta görev yaptı.

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