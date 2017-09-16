Denizlispor kazanmak istiyor

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla son sıraya demir atan Denizlispor, yarın evinde 10 puanlı zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor\'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Bilet fiyatları VIP ve Gold tribün 60, kapalı B ve D üst 20, açık ile A alt, E üst tribün ve maraton 10, kale arkası ve misafir tribün 5 TL olarak belirlenen müsabaka, beIN Sports Max 2\'den naklen yayınlanacak.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Cenk, Moritz ve Kappel forma giyemeyecek. İyileşerek takımla çalışmalara başlayan Ziya ve Sankoh görev verilmesi halinde oynayacak. Horoz, Karadeniz ekibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, ligin en formda ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, \"Rakibimiz zirveye oynuyor. Ancak biz kazanmak zorundayız. Bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğimize inanıyorum\" diye konuştu.



