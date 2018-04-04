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Spor

Denizlispor kaynak arıyor

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra ateş hattından kurtulan Denizlispor'da yönetimi para telaşı sardı

04 Nisan 2018 14:57

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de evinde şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü\'nü 3-1 yenerek aylar sonra ateş hattından kurtulan Denizlispor\'da yönetimi para telaşı sardı.
Kurmaylar, futbolcuların prim ve maç başlarının ödenmesi için acil 800 bin TL\'ye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Takımın performansından memnun olan ve oyuncuları mağdur etmek istemeyen yönetimin hafta sonuna kadar sorunu çözmek için yoğun bir mesai harcadığı bildirildi. Tesislerde toplanan yöneticiler kaynak arayışlarına başlarken, \"Futbolcu arkadaşlarımızın sergilediği performans mutluluk verici. Onların gönlü hoş olsun. Hak ettikleri parayı ödeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.
Yönetime güvenlerinin tam olduğunu bildiren oyuncular ise pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Balıkesirspor Baltok macı için de galibiyet sözü verdi.

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