Denizlispor kampa girdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarıyı düşme hattında tamamladıktan sonra transfer harekatına girişen Denizlispor, ikinci yarı öncesi Antalya\'da kampa girdi. Belek\'te 10 gün sürecek kamp kadrosunda 18 futbolcu yer alacak.

Daha önce takımdan gönderilecekleri açıklanan 10 futbolcu ile kiralık verilecek isimler kamp kadrosuna dahil edilmedi. Yeşil-siyahlı yöneticiler, Sportif Direktör Bülent Ertuğrul ile birlikte Denizli\'de kalarak transfer çalışmalarını yürütecek. İmzaların atılmasının ardından yeni transferler de hızla takıma katılacak.