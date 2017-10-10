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Spor

Denizlispor, ilk kez tam kadro çalışacak

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİSPOR, TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacağı Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Reha Erginer'in verdiği 1 günlük izinin ardından tekrar başlarken sezon başından bu yana ilk kez tam kadro ol

10 Ekim 2017 16:38

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİSPOR, TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda oynayacağı Manisaspor karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör Reha Erginer\'in verdiği 1 günlük izinin ardından tekrar başlarken sezon başından bu yana ilk kez tam kadro olmanın sevincini yaşadı. Sakatlaklar nedeniyle bir türlü ideal kadrosunu oluşturamayan yeşil-siyahlılarda lige verilen arada eksik futbolcular da geri döndü. Geçen hafta takımla çalışmaya başlayan Cenk\'in ardından pubis başlangıcı nedeniyle ağrıları tekrarlayan Kappel de takımla birlikte çalışmaya başladı. Denizlispor, bu sezon ilk kez Manisaspor karşısına tam kadro çıkacak.
Pazartesi günü oynanacak Ege derbisinde ligde düşme hattında bulunan iki takım karşı karşıya gelerek 3 puan arayacak. Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Vali Hasan Karahan\'ı makamında ziyaret ederek kulüp ve çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Mustafa Üstek, Vali Karahan\'a Denizlispor\'un sadece yönetimin değil tüm şehrin takımı olduğunu söyleyerek destek istedi. Vali Hasan Karahan ise geniş katılımlı bir toplantı yapmayı planladıklarını, bu toplantıda Denizlispor\'a verilecek desteğin konuşulacağını söyledi. Toplantının tarihi daha sonra belirlenecek.

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