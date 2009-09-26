Denizlispor ile Manisaspor'un 7. randevusu

Turkcell Süper Lig'in iki Ege ekibi Denizlispor ile Manisaspor yarın 7. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce 3 sezonda karşılaşan iki ekipten Manisaspor'un 2, Denizlispor'un ise 1 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma berabere tamamlandı. Manisaspor rakibini Denizli'deki müsabakalarda henüz yenemedi. Bu karşılaşmalarda Denizlispor'un 8, Manisaspor'un ise 10 golü bulunuyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Denizlispor-Manisaspor maçını Halis Özkahya yönetecek.

İki ekibin ligde bugüne kadar oynadığı müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

16 Ekim 2005 Denizlispor-Manisaspor: 1-1

18 Mart 2006 Manisaspor-Denizlispor: 4-2

10 Aralık 2006 Denizlispor-Manisaspor: 0-0

26 Mayıs 2007 Manisaspor-Denizlispor: 0-0

26 Ağustos 2007 Denizlispor-Manisaspor: 3-2

27 Ocak 2008 Manisaspor-Denizlispor: 3-2