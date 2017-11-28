T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor, iç sahadaki galibiyet serisini sürdüremedi

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilen Denizlispor, iç sahadaki galibiyet serisini sürdüremedi

28 Kasım 2017 14:38

DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 13\'üncü hafta mücadelesinde evinde Balıkesirspor Baltok\'a 2-0 yenilen Denizlispor, iç sahadaki galibiyet serisini sürdüremedi.
Kendi sahasındaki son 3 maçı kazanarak Balıkesir temsilcisi karşısına çıkan Denizlispor, 4\'te 4 yapma fırsatını kaçırdı ve bu kez taraftarının yüzünü güldüremedi. Yeşil-siyahlılar, rakibine tarihinde ilk kez evinde yenildi. Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, \"İyi oynamama kabul edilebilir, mağlubiyet de kabul edilebilir ama takımın mücadele seviyesinin düşük olması kabul edilemez. O bakımdan oldukça sinirliyim\" dedi.
\"Mağlubiyetin sorumlusu takım\" diyen Erginer, \"Bu takımın içinde tüm futbolcular da var, biz de varız. Bu tenis değil, herhangi birinin üstüne yıkılacak bir şey değil, bu takım oyunu. Buraya belli sıkıntıların olduğunu bilerek geldik. Amacımız, ilk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Devre arasında transfer yapmamız gerekiyor. İkinci yarı tüm Denizli\'yi daha iyi bir Denizlispor bekliyor\" şeklinde konuştu.
Üst üste ikinci mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında terleyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHABalıkesirspor BaltokDenizlisporKendiBalıkesirYeşilsiyahlılarDenizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal ErginerErginerBuBurayaAmacımızDevreDenizliRizespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24