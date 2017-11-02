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Spor

Denizlispor iç sahada 3'te 3 peşinde

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de teknik direktör Reha Erginer yönetiminde oynadığı son iki iç saha maçında Gazişehir Gaziantep Futbol ve Adana Demirspor'u yenmeyi başaran Denizlispor, cumartesi günü Altınordu karşısında 3'te 3 yapmaya ç

02 Kasım 2017 17:40

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de teknik direktör Reha Erginer yönetiminde oynadığı son iki iç saha maçında Gazişehir Gaziantep Futbol ve Adana Demirspor\'u yenmeyi başaran Denizlispor, cumartesi günü Altınordu karşısında 3\'te 3 yapmaya çalışacak.
Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisiyle yeniden düşme hattına gerileyen Denizlispor\'da menisküsünde yırtık tespit edilen Sankoh ve cezalı Yasin forma giyemeyecek. Yasin\'in yerine genç oyunculardan Tarık\'ın oynaması bekleniyor.
Ege derbisinin bilet fiyatları VIP ve gold tribün 60, B ve D üst kapalı 20, A alt ve B üst kapalı ile maraton 10, kale arkası ve misafir tribünü ise 5 TL\'den satışa çıktı. Altınordu\'yu son 3 sezonda ligde oynanan 6 maçta hiç yenemeyen yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, Erzurum yenilgisini unutmak istediklerini söyleyerek, \"Evimizdeki son iki maçımızı kazandık. Bu maçı da kazanacak güçteyiz. Takıma ve teknik heyete güveniyorum. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mutlaka 3 puan istiyoruz\" dedi.

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