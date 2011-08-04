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Denizlispor: G.Saray’dan teşvik almadık

Denizlispor Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu, 5 yıl önce Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Galatasaray'ın kendilerine teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili ''

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Denizlispor Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu, 5 yıl önce Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Galatasaray'ın kendilerine teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili ''Bu işlerin içinde asla olmayız” dedi. 

Denizlispor Başkanı Hasan Kıbrıslıoğlu, Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Denizlispor-Fenerbahçe maçında Galatasaray’ın teşvik primi gönderdiği iddiasıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. 

Kıbrısoğlu, Denizlispor'un etik değerlere önem veren bir kulüp olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

''Bunları, bilmiyorum yine Aziz Yıldırım mı gündeme getirdi? Denizlispor'un etik değerlere önem verdiğini, ahlaklı bir yapı içinde yarıştığını hep söylüyoruz. O dönemde belki yönetimde değildik ama bizim olup olmamamız önemli değil. O günkü yönetim de aynı değerlere önem veren arkadaşlardan kuruluydu. Bu tür bir şike davasının Denizlispor camiasında konuşulmasını hiç aklımdan geçirmiyorum. Bu tür konuşmalara artık bir son verilmesini binlerce defa söyledik. Denizlispor bu işlerin içinde asla olmaz, olmayacak da.” 



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