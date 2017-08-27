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Spor

Denizlispor gol ve puanla tanıştı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Denizlispor, 3'üncü haftada gol ve puanla tanıştı

27 Ağustos 2017 18:06

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda Eskişehirspor\'la 2-2 berabere kalan Denizlispor, 3\'üncü haftada gol ve puanla tanıştı. İlk 2 maçında Adanaspor\'a 3-0, İstanbulspor\'a ise 1-0 mağlup olan, Denizlispor Eskişehir\'de 2 kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek 1 puanı kopardı. İki takımı da kutlayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, \"Belki son dakikada kaçırdığımız pozisyon gol olsaydı, Denizli\'ye 3 puanla da dönebilirdik\" dedi.
Eskişehirli futbolseverlere kaliteli bir müsabaka seyrettirdikerini dile getiren Yusuf Şimşek, \"Maç son ana kadar gitti, geldi. İki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. İki takımın da daha iyi yerlerde olmasını umuyorum\" diye konuştu.
Maçtan sonra karayoluyla Denizli\'ye dönen yeşil siyahlılar çalışmalara ara vermeden başlayacak. Lige verilen arayı çalışarak değerlendirmeyi planlayan Yusuf Şimşek, oyuncularına bayramda iki gün izin verecek.


 

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