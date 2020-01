Denizlispor-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 1-0

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hüseyin Aylak (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)

DENİZLİSPOR: Asil (xx) - Taşkın (xx), Taha Can (xxx), Ömer Alp (xx), Kerem Can (xx)- Hüseyin Atakan (x) (Dk. 60 Kappel xx), Burak (xxx), Berkan (x) (Dk. 69 Anıl xx), Ziya (xx), Barış (xx), Yasin (x) (Dk. 84 Moritz xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Stackhowiak (xx) - Yasin (xx), Ahmet (xx), Sinan (x), Özgür Özkaya (x), Del Valle (x) (Dk. 68 Kabasele x), Murat (xx), Gökhan Alsan (x) (Dk. 85 Yusuf x), Mehmet (x), Muhammet Reis (xx), Webo (x) (Dk. 72 Özgür Can x)

GOL: Dk. 90+2 Moritz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Yasin, Taşkın (Denizlispor), Mehmet, Yusuf (Gazişehir)

TFF 1\'inci Lig\'de 7\'nci hafta mücadelesinde Denizlispor, evinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü, 90+2\'nci dakikada Moritz\'in golüyle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte hafta içinde Teknik Direktör Yusuf Şimşek\'le yolların ayrılmasının ardından dümene geçen Teknik Direktör Reha Erginer, göreve 3 puanla başladı.

16\'ncı dakikada Denizlispor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Barış\'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28\'inci dakikada Denizlispor\'un kullandığı köşe vuruşunda, Barış ceza sahası içine ortadaladı. Taha Can\'ın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

38\'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Mehmet sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı, ceza sahası içindeki Webo\'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

53\'üncü dakikada, Gazişehirli Muhammet Reis\'in kullandığı serbest vuruşta, kimsenin dokunamadığı top, kale direğinin hemen yanından auta gitti.

62\'nci dakikada Gökhan\'ın kısa pasında, seken topa uzaktan çok sert vuran Muhammet Reis\'in şutunda top kaleyi bulmadı.

71\'inci dakikada sağ kanattan Mehmet\'in ortasına Muhammet Reis kafayı vurdu, top dışarı gitti.

79\'uncu dakikada Burak\'ın ara pasında topla buluşan Yasin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda dengesini kaybederek topu kaleci Stachowiak\'a kaptırdı.

82\'nci dakikada Denizlispor\'un yakaladığı kontratakta, Anıl sağdan ceza sahasına kesti. Topla buluşan Kappel\'in kötü vurdu.

84\'üncü dakikada Anıl, topu sol kanattan hareketlenen Ziya\'nın önüne bıraktı. Ziya\'nın çaprazdan şutunu kaleci kornere çeldi.

90+2\'nci dakikada Kappel\'in pasında topla buluşan Anıl, bomboş durumdaki Moritz\'i gördü. Moritz plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.