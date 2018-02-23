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Spor

Denizlispor Gaziantep'te gülüyor

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

23 Şubat 2018 16:20

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de art arda  Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor galibiyetleriyle çıkışa geçen düşme potasındaki Denizlispor, pazar günü oynayacağı Gazişehir Gaziantep\'e karşı deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti. Şu ana kadar rakibiyle 7 dış saha maçında karşı karşıya gelen Denizlispor, 3\'er galibiyet ve beraberlik elde ederken, sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Gazişehir Gaziantep\'i 2010-2011, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında deplasmanda dize getirmeyi başaran Denizlispor, 2013-2014\'te ise sahadan 1-0\'lık mağlubiyetle ayrıldı. Zorlu maçtan yine iyi bir skorla dönmenin hesaplarını yapan Ege ekibinde teknik direktör Fatih Tekke, çıkışlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

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