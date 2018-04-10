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Spor

Denizlispor fırsat tepti

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok'a 2-1 yenilen Denizlispor, kümede kalma yarışındaki rakiplerinin de takıldığı haftayı iyi değerlendiremedi

10 Nisan 2018 17:11

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Balıkesirspor Baltok\'a 2-1 yenilen Denizlispor, kümede kalma yarışındaki rakiplerinin de takıldığı haftayı iyi değerlendiremedi. 
Evinde son dönemdeki iyi performansına rağmen üst üste 3\'üncü deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılan Denizlispor, son 4 haftaya 33 puanla, geçen hafta çıktığı düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Ligde üst üste 5\'inci yenilgisini yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında alan 31 puanla düşme hattındaki Eskişehirspor, bu hafta 34 puanı bulunan Samsunspor\'u ağırlayacak. Denizlispor ise lider Çaykur Rizespor\'u konuk edecek.
Yeşil-siyahlı ekip bu maçın ardından sezonu Samsunspor (D), Gaziantepspor ve Boluspor (D) maçlarıyla tamamlayacak. Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor\'un havlu attığı ligden düşen 3\'üncü takım olmak istemeyen Denizlispor\'da futbol şube sorumlusu Ali Fırat, Balıkesir\'de büyük avantaj kaybettiklerini söyledi. Fırat, \"Kötü bir futbol oynadık. Balıkesirspor\'u yenseydik yüzde 80 ligde kalırdık. Ancak şu an rakiplerimizle eşit şanstayız. Biz böyle oynarsak kalan maçlarda Gaziantep\'e bile yeniliriz. Artık 4 haftada kendimizi toparlayıp hata yapmamamız gerekiyor. Ligde kalma barajı yükseldi. 40 puanı bulmalıyız\" dedi.
 

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