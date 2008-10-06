Denizlispor evinde mutlu



Turcekll Süper Lig'in altıncı haftasında Denizli'de oynanan maçta Denizlispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.





Turkcell Süper Lig'de altıncı hafta maçında Denizlispor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı.



Ev sahibi Denizlispor ilk yarıda daha çok etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor genelde kontratak futbolu tercih etti.



15. dakikada Yusuf Kurtuluş ile öne geçen Denizlispor, Roberts'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Kratochvil'in golüyle skoru 2-0'a getirdi ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıya çok hızlı bir giriş yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 48. dakikada defans oyuncusu Barbosa'nın attığı golle farkı bire indirdi.



Kalan dakikalarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor beraberlik golü için rakip kaleye gitmesine rağmen bunda başarılı olamayınca Denizlispor 3 puanın sahibi oldu.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 7'ye çıkartırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 puanda kalmış oldu.







DENİZLİSPOR: 2 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 1



Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Şahan Yılmaz, Emin Yıldırm

Denizlispor: Cenk xx, Feridun xx, Burak x, Kratochvil xxx, Çağlar Birinci xx, İzzet xxx, Thomas Abraham xx, Braga x, Yusuf Kurtuluş xx (Dk. İsmail Baydil x), Carlos xx (Dk. 81 Musa Yılmazer x), Roberts xxx (Caner ?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali xx, Marcin Kus x (Dk. 68 Kerim x), Barbosa xxx, Mahmut Tekdemir x, Ekrem xx, Efe xx, Tjikuzu xxx, Serhat x (Dk. 78 Uğur x), Zeki x (Dk. 46 Erman Kılıç xxx), İbrahim Akın xxx, Adriano xx

Goller: Dk. 15 Yusuf Kurtuluş, Dk. 36 Kratochvil (Pen.) (Denizlispor), Dk. 48 Barbosa (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Sarı kartlar: Dk. 9 Braga, Dk. 81 Musa, Dk. 83 Çağlar, Dk. 90 Cenk (Denizlispor), Dk. 36 Serhat, Dk. 73 Barbosa (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Tomas'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Carlos'un ceza alanına yaptığı ortada, boş durumda bulunan Yusuf, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



21. dakikadaki Denizlispor atağında Feridun'un ortasında ceza alanı içindeki İzzet iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Mehmet Ali topu kornere çeldi.



27. dakikadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında ceza alanı içindeki Barbosa'nın yaptığı vuruşta kaleye giden topu, Cenk, uçarak kornere çelmeyi başardı.



34. dakikada gelişen Denizlispor atağında, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Roberts, ceza alanına girdi. Kaleci Mehmet Ali'nin bu oyuncuya müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi.



36. dakikada penaltı atışını kullanan Kratochvil, topu kalecinin solundan ağlara göndererek, farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



İKİNCİ YARI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zeki'nin yerine ikinci yarıda oyuna giren Erman'ın sol taraftan geliştirdiği etkili ataklar konuk takıma golü getirdi.



48. dakikada İbrahim Akın'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Barbosa, sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi: 2-1.



54. dakikadaki Denizlispor atağında İzzet'in ceza alanı önünden yaptığı sert vuruşta top üst direğin üzerinden auta gitti.



75. dakikada Carlos'un ceza alanına yaptığı ortada İzzet topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



90. dakikada Kerim'in rakip ceza alanı içinde çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Cenk yatarak topu çeldi.



Karşılaşma Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

