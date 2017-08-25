Denizlispor, Eskişehirspor deplasmanında

DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de Adanaspor\'a 3-0, İstanbulspor\'a da 1-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, yarın henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda hakem Süleyman Abay\'ın görev yapacağı müsabaka saat 20.00\'de başlayacak.

Eskişehirspor taraftarları ceza nedeniyle tribünlerdeki yerini alamayacak. Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Ziya ve Cenk mücadelede forma giyemeyecek. Veli, Berkan ve Kappel ise teknik direktör Yusuf Şimşek\'in görev vermesi halinde oynayabilecek. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Eskişehir deplasmanından galibiyetle döneceklerini söyledi. Öte yandan yönetimin Eskişehirspor galibiyetine 6 bin, beraberliğine ise 2 bin TL prim vereceği öğrenildi.

