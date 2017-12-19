Denizlispor Erginer ile devam edecek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta 0-0 biten Gaziantepspor maçının ardından istifanın eşiğine gelen Denizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer\'in görevini sürdüreceği bildirildi. Yönetim kurulu, geleceği tartışılan Erginer\'le yola devam etme kararı aldı. Başkan Mustafa Üstek, \"Reha Erginer görevinin başında. Devre arasında takımda köklü değişiklikler yapacağız. Mutlaka transferler gerçekleşecek\" dedi.

Daha önce 5 ya da 6 takviye yapmayı planlayan yönetimin, takımın düşme potasından çıkamaması nedeniyle en az 10 futbolcuyu renklerine dahil edeceği belirtildi. Yönetim, devrenin son haftasındaki Boluspor maçının ardından kadroda operasyon yapılacağını açıklamıştı.