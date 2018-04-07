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Spor

Denizlispor Başkanı Üstek: "Haklı haksız ortaya çıktı"

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Ankaragücü'nü evinde yenerek 17 hafta sonra düşme hattından çıkan Denizlispor'da Başkan Mustafa Üstek, mücadeledeki olaylar nedeniyle rakip takıma çıkan cezaları değerlendirdi

07 Nisan 2018 18:16

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta şampiyonluk yarışındaki Ankaragücü\'nü evinde yenerek 17 hafta sonra düşme hattından çıkan Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, mücadeledeki olaylar nedeniyle rakip takıma çıkan cezaları değerlendirdi. Yaşanan olaydan sonra Ankaragücü 1 maç seyircisiz oynama, protokolde Denizlispor yönetimine saldırıp başkan yardımcısı Taner Atilla\'yı yaralayan kulüp başkanı Mehmet Yiğiner\'e ise PFDK\'dan 360 gün hak mahrumiyeti ile 140 bin TL\'lik para ceza alırken Başkent temsilcisinin yöneticileri ve antrenörlerine de ağır cezalar çıktı. 
Başkan Mustafa Üstek, kulüplerinden bir yöneticinin bile ceza almamasıyla Denizlispor\'un fair-play ruhunu hala yaşattığını kanıtladığını, haklı ve haksızın ortaya çıktığını ifade etti. Denizlispor\'un Türkiye\'de tel örgüleri ilk kaldıran kulüp olduğunu hatırlatan Üstek, \"Görüntülerin incelenmesi sonucunda oluşturulan temsilci raporu ile bu cezalar verildi. Kimin haklı, kimin haksız olduğu bu raporda açıkça belli. Ankaragücü gibi köklü bir takımın bu olaylarla anılması çok üzücü. Bir kulüp başkanı elinde sandalye ile şeref tribününde rakip takım yöneticilerine saldıramaz. Bu davranış hiçbir yerde kabul edilemez. Denizli\'de veya diğer illerimizde böyle bir olayın tekrarlanmamasını umut ediyoruz\" dedi.

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