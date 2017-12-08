T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor Başkanı Üstek: "10 milyona borç biter"

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİSPOR Başkanı Mustafa Üstek, kulüp için bir kampanya düzenlenip 10 milyon TL toplanması durumunda borcu tamamen kapatacaklarını açıkladı

08 Aralık 2017 16:52

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİSPOR Başkanı Mustafa Üstek, kulüp için bir kampanya düzenlenip 10 milyon TL toplanması durumunda borcu tamamen kapatacaklarını açıkladı. Yeşil-siyahlı kulübün şu an için 16 milyon TL civarında borcunun bulunduğunu söyleyen Üstek, \"Buna ara transfer için ayıracağımız 2 milyon TL kaynak da eklenecek. Toplam borç 18 milyon TL\'ye ulaşacak. Kentte bir kampanyayla 10 milyon TL bulunsun kalan borcu da ben karşılayıp sıfırlayacağım. Şu ana kadar zaten kulübe toplam 10 milyon TL bağış yaptım. Borcumuz sıfırlandığında her sene gelirimiz olan 11-12 milyon TL\'lik kaynakla bu kulüp düzlüğe çıkar\" diye konuştu.
Yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, her yıl yönetimin değişmesi klasiğini de ortadan kaldırmayı planladıklarını belirtti. Üstek, yeni sezonda 5-6 yönetici değişikliğiyle göreve tekrar talip olmaya hazırlanıyor. FIFA\'dan aldığı 2 dönem transfer yasağı ara transferde bitecek olan Denizlispor, kadrosunu 2\'si yabancı olmak üzere 8 oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. Üstek, her sene değişen başkan, yönetim ve hoca klasiğini bozacaklarını belirterek, \"Yönetimlerde istikrar şart. Bu sene bu klasiği ortadan kaldırıp gelecek yıl da devam edeceğiz. Ara transferde nokta isimler alıp gelecek senenin de kadrosunu oluşturacağız. Yeni sezonda hedefi olan bir takım olacağız. Hocamızla sözleşmemiz de 2 yıllık. Takımda iyi niyetli olan futbolcu arkadaşlarımız kalacak\" dedi.
FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİDHABaşkanı MustafaTLYeşilsiyahlıToplamKentteBorcumuzYeşilsiyahlılarda Başkan MustafaFIFADenizlisporBuAraYeniHocamızlaTakımdaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24