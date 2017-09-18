Denizlispor-Akın Çorap Giresunspor: 0-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) -

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Muhammet Yumak (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx) - Taşkın (xx), Ömer Alp (xx), Taha Can (xx), Kerem Can (xx), Hüseyin Atakan (xx), Burak (xx), Sankoh (xxx), Cihan (x) (Dk. 67 Şevki x), Barış (xx) (Dk 85. Ramazan), Yasin (x) (Dk. 80 Berkan x)

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl (xx) - Caner (xx), Onur (xx), Özgür (xx), Hüsamettin (xx), Sinan (xx), (Dk. 68 Mehmet Akyüz xxx) Dodo Andre (xx), Dimitriadis (xx), Diabang Dialiba (xx) (Dk. 85 Lopes), Recep (x) (Dk. 61 Fatih xx), Junior Dale (xx)

SARI KARTLAR: Taha Can, Barış, Taşkın, Emre (Denizlispor), - Dialiba, Onur, Dimitriadis (Akın Çorap Giresunspor)

GOL: Dk. 90+3 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)

TFF 1\'in Lig\'in 5\'inci hafta mücadelesinde son sıradaki Denizlispor, evinde zirve mücadelesi veren Akın Çorap Giresunspor\'a uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup oldu. Denizlispor 1 puanda kalıp ligin dibine demir atarken, Giresun temsilcisi 13 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Akın Çorap Giresunspor\'un golü 90+3\'üncü dakikada Mehmet Akyüz\'den geldi.

6\'nci dakikada Akın Çorap Giresunspor’un geliştirdiği atakta Dodo Andre, uzak mesafeden kaleyi denedi. Yerden giden top, Asil’in kucağında kaldı.

12\'nci dakikada, Recep’in orta alandan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Özgür’ün yaptığı kafa vuruşu kaleci Asil güçlükle çeldi.

45\'inci dakikada Denizlispor’un hızlı geliştirdiği atakta, Sankoh topu Yasin’e aktardı. Yasin’in ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.

49\'uncu dakikada, sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Hüseyin Atakan Burak’la oynadı. Sol çaprazdan şutunu çeken Burak’ın vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

58\'inci dakikada Sinan’ın sol çaprazdan orta şut karışımı vuruşunu kaleci Asil kornere çeldi.

67\'nci dakikada Dimitriadis’in sol çaprazdan çektiği sert vuruşunda kaleci Asil topu güçlükle tokatladı.

74\'üncü dakikada konuk ekip atağında Caner’in yerden pasında topla buluşan Junior Dale, ceza yayı üzerindeki Fatih’i gördü. Fatih’in yerden şutunda kaleci Asil meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82\'nci dakikada sol kanattan içeriye kat eden Dialiba, ceza sahası içine girip vurdu. Sağ köşeye yerden giden topu Asil son anda çeldi.

90\'ıncı dakikada topla birlikte sol kanattan topla birlikte hareketlenen Burak’ın set şutunu kaleci son anda güçlükle kornere çeldi.

90+3\'üncü dakikada Giresunspor aradığı golü buldu. Caner’in sağ kanattan ortasına, ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Mehmet Akyüz topu ağlara gönderdi. 0-1