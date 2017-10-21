Denizlispor-Adana Demirspor maçından notlar

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİSPOR\'da Teknik Direktör Reha Erginer, sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayan Sankoh\'un yerine Anıl\'a Taşkın\'ın yerine ise Veli\'ye ilk 11\'de görev verdi.

Adana Demirspor\'da 250 taraftar Denizli deplasmanına gelerek takımlarını yalnız bırakmadı. Denizlispor\'dan bin civarında taraftar tribünde yer aldı.

Maç öncesi hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Karşılaşmayı Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da izledi.

Karşılaşmanın 55\'inci dakikasında sağ kanattan çizgiye inen Denizlisporlu Ziya ve onu savunan Sezer\'in ikili mücadelesi ceza sahası dışına taştı. Dengesini kaybeden Ziya reklam panosunun üzerine düştü. Pozisyon sonrası reklam panosunun brandası yırtıldı.

Maçta sarı kart gören Denizlisporlu stoper Ömer Alp, bir hafta sonraki Büyükşehir Belediye Erzurum sınavında cezalı duruma düştü.