Denizlispor-Adana Demirspor: 1-0

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xxx)- Burak (xx), Taha Can (xxx), Ömer Alp (xxx), Kerem Can (xx), Kappel (xxx), Veli (xx), Anıl (xxx) (Dk.79 Berkan xx), Ziya (xx), Barış (xxx) (Dk.90 Cihan), Yasin (xx) (Dk.67 Moritz xx)

ADANA DEMİRSPOR: İsmail (x)- Erhan (xx), Yiğitcan (xx), Adil (x), Sezer (x), Yiğit İncedemir (x) (Dk.68 Tambe xx), Lingane (xx), Lalawele (xx) (Dk.74 Savaş xx), Abdulkadir (xx), Atabey (x) (Dk.80 Umut x), Mendy (xx)

GOLLER: Dk.63 (Penaltı) Barış (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ömer Alp, Taha Can, Asil, Burak, Moritz, (Denizlispor), Adil, Lingane (Adana Demirspor)

TFF 1\'inci Lig\'de 6 hafta boyunca galibiyetsiz son sırada kalan Denizlispor, Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde Adana Demirspor\'u da 1-0 mağlup etti. Erginer yönetiminde oynadığı 3 maçı 7 puanla geçen Denizlispor, 8 puana ulaşıp bu sezon ilk kez düşme hattından çıktı. Atatürk Stadı\'ndaki mücadelenin tek golünü 63\'üncü dakikada penaltıdan Barış attı.

8\'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında sol kanattan Burak\'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yasin\'in dönerek yaptığı sert vuruş, kaleci İsmail\'de kaldı.

14\'üncü dakikada konuk ekipten Lingane\'nin ara pasına hareketlenerek ceza sahasında topla buluşan Lalawele\'nin şutunda kaleci Asil Kaan topu kornere çeldi.

25\'inci dakikada Ziya\'nın sol kanattan ortasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından top ev sahibinden Kappel\'in önünde kaldı. Kappel\'in vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

49\'uncu dakikada Lingane\'nin derinlemesine pasıyla buluşan Mendy, kaleci Asil Kaan\'la karşı karşıya kaldı. Mendy\'nin vuruşunda Asil Kaan gole izin vermedi.

61\'inci dakikada ceza sahası yayı üzerinden Ziya\'nın yerden vuruşu yandan auta gitti.

63\'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Anıl\'ın pasına Barış\'ın vuruşu ceza sahasında Adana Demirsporlu Adil\'in eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Barış, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

77\'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Barış\'ın ceza sahsına gönderdiği ara pasında topla buluşan Ziya\'nın vuruşu kaleci İsmail\'in kucağında kaldı.

Başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

