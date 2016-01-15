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Spor

Denizlispor, 3 puanını Anayasa Mahkemesi'nde arıyor!

Denizlispor'un mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle puanı silinmişti

15 Ocak 2016 16:18

PTT 1. Liginde mücadele eden Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun, mali kriterleri uymadığı gerekçesiyle 3 puanlarını sildiği gerekçesiyle hakkını, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak arayacak.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre Denizlispor Başkanı Mustafa Şavluk, Tahkim Kurulu kararı kesin olduğu için Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi. Şavluk, "Yargı yolu artık tükendi. Tüzel kişiler de başvurabiliyor. Tahkim Kurulu'nun üç ayda karar vermesi gerekiyordu. Tahkim Kurulu Çalışma Talimatı'na göre gerekçeli kararın üç ayda açıklanması gerekiyordu. Bizim başvurumuzun üzerinden dört ay geçti. Anayasa Mahkemesi, 'Burada hak ihlali var' derse durum lehimize dönebilir. Peşini bırakmayacağız." dedi. Şavluk, başvurularının spor camiası içinde bir ilk olabileceğini sözlerine ekledi.

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