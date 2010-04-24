Denizlispor 3. kez Süper Lig'e veda etti

T24 - Turkcell Süper Lig'de 31. haftada Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'un düşme hattındaki en yakın rakibi Sivasspor'un Beşiktaş ile berabere kalmasından dolayı, ligin bitimine üç hafta kala kümeden düşmesi kesinleşti.





Süper Lig'de 19. sezonunu geçiren Denizlispor, 1983-1984 sezonundan itibaren mücadele etmeye başladığı Süper Lig'de 1987-1988 sezonunda küme düştükten sonra 1994-1995 sezonunda tekrar bir üst lige yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1996-1997 sezonunda tekrar lige veda ettikten sonra iki yıl Süper Lig'den uzak kaldı.





1999-2000 sezonundan bu yana Turkcell Süper Lig'deki mücadelesine devam eden Denizlispor, 2009-2010 sezonunun bitimine 3 hafta kala düşme hattındaki rakipleri Sivasspor'un 9, Manisaspor'un da 11 puan gerisinde kalarak, Süper Lig'e tekrar veda etti.





Ligde Denizlispor ile Sivasspor arasındaki maçlarda Sivasspor'un üstünlüğü bulunduğu için yeşil-siyahlı takımın Sivassspor'u yakalama ihtimali bulunmuyor.





19 sezonluk Süper Lig serüveninde, ligi iki kez 5. sırada bitirmeyi başaran yeşil siyahlı takım, 2002-2003 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükselmişti.

