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Spor

Denizlispor 3. kez Süper Lig'e veda etti

Denizlispor'un düşme hattındaki en yakın rakibi Sivasspor'un berabere kalmasından dolayı Süper Lig'den düştü.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de 31. haftada Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'un düşme hattındaki en yakın rakibi Sivasspor'un Beşiktaş ile berabere kalmasından dolayı, ligin bitimine üç hafta kala kümeden düşmesi kesinleşti.


Süper Lig'de 19. sezonunu geçiren Denizlispor, 1983-1984 sezonundan itibaren mücadele etmeye başladığı Süper Lig'de 1987-1988 sezonunda küme düştükten sonra 1994-1995 sezonunda tekrar bir üst lige yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1996-1997 sezonunda tekrar lige veda ettikten sonra iki yıl Süper Lig'den uzak kaldı.


1999-2000 sezonundan bu yana Turkcell Süper Lig'deki mücadelesine devam eden Denizlispor, 2009-2010 sezonunun bitimine 3 hafta kala düşme hattındaki rakipleri Sivasspor'un 9, Manisaspor'un da 11 puan gerisinde kalarak, Süper Lig'e tekrar veda etti.
 

Ligde Denizlispor ile Sivasspor arasındaki maçlarda Sivasspor'un üstünlüğü bulunduğu için yeşil-siyahlı takımın Sivassspor'u yakalama ihtimali bulunmuyor.


19 sezonluk Süper Lig serüveninde, ligi iki kez 5. sırada bitirmeyi başaran yeşil siyahlı takım, 2002-2003 sezonunda Rıza Çalımbay yönetiminde UEFA Kupası'nda 4. tura kadar yükselmişti.

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