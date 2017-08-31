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Spor

Denizlispor 2 maçtan 6 puan hedefliyor

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alan Denizlispor geleceğe umutla bakıyor

31 Ağustos 2017 17:22

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de ilk 3 haftada sadece 1 puan alan Denizlispor geleceğe umutla bakıyor. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, milli maç sonrası evlerinde Elazığspor ile oynayacaklarını belirterek, \"Elazığspor müsakasanını mutlaka kazanacağız. Ardından yine sahamızda Giresunspor\'la karşılaşacağız. Bu iki karşılaşmadan 6 puan bekliyoruz. Seri galibiyetler alarak bir an önce üst sıralara doğru ilerleyeceğiz.
Taraftarımızı geride kalan 3 maçta üzdük ancak onların desteklerini istiyoruz. İyi günde kötü günde taraftarımız bizimle olsun. Mutkala bizi sevenlerin gönlünü alacağız\" dedi.
Öte yandan yeşi siyahlılar 3 gün bayram iznine çıktı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, Elazığspor maçının hazırlıklarını pazar günü yapacakları idmanla sürdüreceklerini söyledi. 

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