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Spor

Denizlispor - Trabzonspor: 0 - 1

Dördüncü haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'u, Gökhan Ünal'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

19 Eylül 2008 03:00

Sezon başında yaptığı transferlerle Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, dördüncü haftada Denizlispor'a konuk oldu. Sivasspor'dan liderliği devralmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak Denizli'den 3 puanla döndü.

Seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Denizlispor, rakibine önemli gol pozisyonu vermedi. Rakip sahada daha etkili olan Denizlispor, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda kanatlardan yapılan ortalarla etkili olan Trabzonspor, 49. dakikada kornerden gelen topla ceza sahası içinde buluşan Gökhan Ünal'ın kafa vuruşuyla topu filelere göndermesiyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Skora denge getirmek için daha fazla risk alarak ileri çıkan Denizlispor'un savunmada verdiği açıklardan faydalanarak daha fazla gol pozisyonu üreten Trabzonspor, son vuruşlarda etkili olamadı ve karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

DENİZLİSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1

Stat: Atatürk     

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Muhittin Gürses xx, Neşet Merdin xx     

Denizlispor: Cenk xx, Süleyman xx, Kratochvil xx, Couto xx, Tomas Abraham xx, Fatih xx, Braga x (Dk. 58 Murat x), Çağlar xx, Lietava xx (Dk. 67 İzzet x),  İsmail xx (Dk. 76 Musa x), Roberts xx      

Trabzonspor: Tolga xx, Serkan x (Dk. 46 Isaac xx), Song xx, Egemen xx, Cale xx, Hüseyin xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 90 Ceyhun ?), Tayfun xx, Umut x, Gökhan xx (Dk. 84 Ferhat x)     


Gol: Dk. 49 Gökhan (Trabzonspor)     

Sarı kartlar: Dk. 88 Süleyman (Denizlispor), Dk. 58 Egemen, Dk. 85 Umut  (Trabzonspor)

Maçtan Dakikalar...

Turkcell Süper Lig'de Denizlispor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

16. dakikada Denizlispor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Tomas Abraham'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Tayfun, Kratochvil'den önce topu kornere gönderdi.      

36. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Umut ceza alanı dışındaki Selçuk'a pasını aktardı. Selçuk'un yerden sert vuruşunda kaleci Cenk topu kontrol etti.      

39. dakikada Egemen'in ceza alanı dışında vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor golle başladı. 49. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda, Selçuk'un ceza alanına ortaladığı topu, Gökhan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.      

63. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Isaac'in vuruşunda, araya giren Süleyman, topu kornere attı.      

65. dakikada gelişen Denizlispor atağında, Roberts'in ceza alanı dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden auta çıktı.       

72. dakikada sol kanattan topu getiren Çağlar'ın ortasında, İzzet ceza alanı içinde meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Trabzonsporlu savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.      

84. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Süleyman'ın pasıyla buluşan İzzet'in vuruşunda, top üstten auta gitti.      

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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