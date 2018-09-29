Denizlispor - Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Murat Temel (xx), Gökhan Barçın (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Alperen (xxx), Taha Can (xx), Abdülkerim (xx), Kerem Can (xxxx), Ziya (xxx), Burak (xx) (Dk. 69 Mehmet Taş x), Deniz (xx), Recep Niyaz (xxx), Aissaiti (xx) (Dk. 87 Cihan x), Mehmet Akyüz (xx) (Dk. 78 Burak Çalık xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (x) - Fatih (x) (Dk. 84 Ali Fırat x), Bjarnason (xx), Kadir Bekmezci (x), Ahmet (xx) (Dk. 84 Eren x), Adem (xx), Bagayoko (x), Mehmet (xx), Emre (xx), Orhan (xx), Kadir Taşoğlu (x) (Dk. 72 Diarra x)

GOLLER: Dk. 51 Alperen, Dk. 67 Ziya, Dk. 90+1 Recep (Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Mehmet (TY Elazığspor)

SARI KARTLAR: Abdülkerim (Denizlispor) - Mehmet, Emre, Bjarnason (TY Elazığspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor ve Osmanlıspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Denizlispor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor\'u da farkı geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkarttı: 3-0. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada perdeyi 51\'inci dakikada Alperen açarken, Ziya 67\'nci dakikada skoru 2-0\'a getirdi. Konuk Elazığspor\'da 82\'nci dakikada Mehmet kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Müsabakada son sözü 90+1\'de Recep söyledi. Denizlispor 3 puanı 3 golle alarak üst sıralara adını yazdırdı. Yeşil siyahlılarda dün gerçekleşen genel kurulda yeniden başkan seçilen Mustafa Üstek ve yeni yönetim kurulu da maçı protokol tribününden takip etti.

7\'nci dakikada gelişen Denizlispor atağında Aissaiti sol kanattan ceza sahası içine etkili ortaladı. Defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya’nın dokunuşu yandan auta gitti.

11\'inci dakikada Kadir’in pasıyla Bagayoko kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bagayoko’nun şutunu Denizlispor kalecisi Stackhowiak çeldi.

21\'inci dakikada Kerem Can’ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

31\'inci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Fatih’in yerden ortasına ceza sahası içinde gelişine vuran Bagayoko’nun şutu az farkla auta çıktı.

51\'inci dakikada Denizlispor golü buldu. Kerem Can’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Alperen’in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

60\'ıncı dakikada Denizlispor, Ziya’nın orta sahada kaptığı topla hızlı çıktı. Ziya’nın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz’ün ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruş direkten döndü.

67\'nci dakikada Horoz golleri ikiledi. Kerem Can’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Ziya’nın kafasında meşin yuvarlak fileleri sarstı: 2-0.

82\'nci dakikada Elazığspor takımı 10 kişi kaldı. Sağ kanattan topla ilerleyen Mehmet Taş’ı arkadan yaptığı sert müdahaleyle düşüren TY Elazığsporlu Mehmet, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1\'inci dakikada Denizlispor üçüncü golü attı. Burak Çalık’ın topla sıfıra inerek yerden ortaladığı top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Recep Niyaz topu kaleye gönderdi: 3-0.

Karşılaşma Denizlispor\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile noktalandı.

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