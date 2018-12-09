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Spor

Denizlispor - Gençlerbirliği maçından notlar

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de zirve yarışındaki maçta Denizli Atatürk Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı

09 Aralık 2018 19:29

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'de zirve yarışındaki maçta Denizli Atatürk Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Gençlerbirliği randevusunun biletlerine satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gösteren Denizlispor taraftarları, 15 bin kapasiteli stadı tıklım tıklım doldurdu.
Maç öncesi iki takım arasında centilmenlik tablosu oluştu. Denizlispor taraftarları, hem Gençlerbirliği kafilesini hem de kırmızı-siyahlı taraftarları çiçeklerle karşıladı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, böyle önemli bir maç öncesi Denizli\'de kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.
Yeşil siyahlılarda sakatlığı bulunan Alperen\'in yerine Furkan ilk 11\'de forma giydi. Ligde daha önce Eskişehirspor maçında oynayan Furkan, bu sezon ilk kez 11\'de şans buldu. 
Denizlispor camiası, maçtan önceki gece gittiği bir eğlence mekanında yaşanan kavgada hayatını kaybeden taraftarlardan Haydar Varan\'a ağladı. Yönetim, Varan için başsağlığı mesajı yayınlarken futbolcular da karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktı.

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