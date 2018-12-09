Denizlispor - Gençlerbirliği: 0-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Oğuz Terzi (xx), Hüseyin Aylak (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxx) - Furkan (xx), Taha Can (x), Abdülkerim (xx), Kerem Can (x), Deniz (x) (Dk. 60 Burak Çalık x), Mbamba (xxx), Ziya (xx) (Dk. 90+1 Tisdell), Aissati (xx), Recep Niyaz (xx) (Dk. 82 Burak Altıparmak), Mehmet Akyüz (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan (xx) - Ahmet (xx), Claro (xxxx), Mert (xx), Alper (xxx), Yasin (xx), Selçuk (xx), Jailton Paraiba (xxx), Sessegnon (xx) (Dk. 83 Matei), Nadir (xx) (Dk. 72 Nobre xx), Deniz (xx) (Dk. 86 Bekir)

SARI KARTLAR: Aissati, Deniz, Ziya (Denizlispor) - Claro, Deniz (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de lider Gençlerbirliği ile takipçisi Denizlispor\'u karşı karşıya getiren maçta gol sesi çıkmadı: 0-0. Denizli Atatürk Stadı\'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde yağmur altında oynanan 90 dakikada iki takım da net pozisyonları harcayıp birer puana razı oldu. Bu skorla Gençlerbirliği, 35 puanla zirvedeki yerini korurken yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Horoz puanını 30\'a çıkardı.

3\'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Alper\'in sol kanattan ortasına Claro\'nun kafa şutu yan direği sıyırıp auta çıktı.

12\'nci dakikada Denizlisporlu Taha Can\'ın hatasında araya girip topu kapan Jailton Paraiba, sol çaprazda bir anda kaleci Stackhowiak\'la karşı karşı kaldı. Kalesinden çıkıp açıyı kapatan Stackhowiak gole izin vermedi.

27\'nci dakikada Gençlerbirliği yine tehlikeli geldi. Jailton Paraiba\'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Alper\'in sert şutu yandan dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Genlerbirliği\'nden Jailton Paraiba\'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Stackhowiak mutlak golü önledi.

İlk yarı golsüz bitti.

50\'nci dakikada geliyen Denizlispor atağında ceza sahasında oluşan karambolde Mehmet Akyüz\'ün çevirdiği topa Ziya\'nın vuruşu kaleci Hakan\'da kaldı.

68\'inci dakikada Jailton Paraiba\'nın şutu Denizlispor defansına çarpıp kornere çıktı.

79\'uncu dakikada Denizlispor mutlak bir golden oldu. Recep Niyaz\'ın derinlemesine pasıyla defansın arkasına sarkan Burak Çalık, ceza sahasında kaleci Hakan\'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı, Claro topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

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