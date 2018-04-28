Denizlispor - Gaziantepspor: 5-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Orkun Aktaş (xx), Özgür Ertem (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx) - Alperen Babacan (xx), Taha Can (xxx), Taşkın (xxx), Kerem Can (xxx), Hasan (xx) (Dk. 39 Burak Altıparmak xx), Veli (xxx), Ziya (xxx) (Dk. 65 Alperen Yazıcı xx), Aissati (xx), İsmail Haktan (xxx) (Dk. 40 Barış xx), Mehmet Akyüz (xxxx)

GAZİANTEPSPOR: Adnan (x) - Hüseyin (xx), Hasan (x), İlker (x) (Dk. 68 Yakup x), Furkan (xx), Zeki (xx), İbrahim Halil (x) (Dk. 56 Yusuf x), Oktay (xx), Mustafa Çakır (x) (Dk. 57 Erdal x), Enes (x), Sait (x)

GOLLER: Dk. 6 (P), Dk. 55 ve Dk. 60 Mehmet Akyüz, Dk. 34 İsmail Haktan, Dk. 35 Ziya (Denizlispor)

SARI KART: Oktay (Gaziantepspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33\'üncü haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor\'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Mehmet Akyüz hat trick yaparken, diğer goller İsmail Haktan ve Ziya\'dan geldi. Bu sonuçla 38 puanla 15\'inci sırada yer alan Denizli ekibi, son haftaya düşme hattındaki Samsunspor\'un 3 puan önünde girerek ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. İkili averajları eşit olan Denizlispor ve Samsunspor arasındaki genel averajda ise Denizli ekibi 11 gol önde. Yeşil siyahlılar son hafta play-off\'u garantileyen Boluspor ile deplasmanda berabere bile kalsa ligde kalışını ilan edecek.

Samsunspor son hafta Ümraniyespor\'u çok farklı mağlup edemezse Denizlispor\'un kümede kalması için puan almasına gerek kalmayacak. Denizlispor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları, büyük ölçüde ligde kalmayı taraftarlarla birlikte kutladı. Sahanın ortasına Denizli Horozu getirilirken, futbolcular da horozun etrafında kolbastı oynadı.

Maçın ikinci yarısında stadyumlara girişi 1 yıl yasaklanan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp stadın dışından sepette maçı havadan bir süre izledi, taraftara el salladı. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi.

6\'ncı dakikada Hüseyin\'in ceza alanı içinde İsmail Haktan\'ı düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Mehmet Akyüz, gole çevirdi: 1-0.

34\'üncü dakikada Tahacan\'ın pasıyla ceza alanına giren İsmail Haktan, plase vuruşla takımının ikinci golünü attı: 2-0.

35\'inci dakikada defansın hatasında topla buluşan Mehmet Akyüz çizgiye kadar inip yerden ortaladı, arka direkte topla buluşan Ziya farkı 3\'e çıkardı: 3-0.

55\'inci dakikada Denizlispor\'un atağında kaleciden dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Aissati, boş durumdaki Mehmet Akyüz\'ü gördü. Mehmet Akyüz plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

60\'ıncı dakikada ceza alanı dışından Aissati\'nin pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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