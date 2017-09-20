Denizlispor - Düzcespor: 1-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Gökan Memişoğlu (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

DENİZLİSPOR: Zeki (xx) - Emre (xxx) Ömer Alp (xx), Batıcan (xx), Alperen (xx), Şevki (x) (Dk. 72 Barış xx), Veli (xx), Burak (xxx), Hüseyin Atakan (xx), Anıl (xx) (Dk. 62 Moritz x), Ramazan (xx) (Dk. 90 Şefik Can)

DÜZCESPOR: Ali (xx) - Enver (xx), Burçak (xx), İbrahim (xx), Hayrettin (xx), Furkan (xx), Hüseyin (xx), Buğra (x) (Dk. 61 Oktay xx), Emin (xx) (Dk. 78 Ahmet x), Çağrı (xx), Muzaffer (x) (Dk. 72 Serhat x)

GOL: Dk. 40 Emre (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ömer Alp, Emre, Moritz, Burak (Denizlispor) Burçak, Oktay (Düzcespor)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında 3\'üncü Lig 1\'inci Grup temsilcisi Düzcespor\'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ömer Alp ve Burak dışında yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, Emre\'nin 40\'ıncı dakikada attığı golle rakibini kupanın dışına itti.

11\'inci dakikada gelişen Düzcespor atağında Çağrı sol kanattan ortaladı. Muzaffer\'in indirdiği topa etkili vuran Buğra\'nın şutu az farkla üstten auta çıktı.

27\'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında, Hüseyin Atakan savunma arkasına koşu yapan Anıl\'la oynadı. Ceza sahasında topla buluşan Anıl\'ın şutu kaleci Ali\'de kaldı.

34\'üncü dakikada, Burak\'ın pasında topla buluşan Şevki, ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye plaseledi. Top az farkla üstten auta gitti.

40\'ıncı dakikada Denizlispor\'un golü geldi. Burak\'ın uzun pasıyla buluşan Emin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert bir şutla kaleci Ali\'yi avladı: 1-0.

50\'nci dakikada Enver\'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Muzaffer\'in kafa vuruşunu kaleci Zeki uzanarak kornere çeldi.

66\'ncı dakikada Ramazan\'ın pasında Burak\'ın ceza yayı önünden çektiği yerden şutu kaleci iki hamlede kontrol etti.

74\'üncü dakikada, Ramazan\'ın kafa pasıyla ceza sahasına girerek topu filelere gönderen Moritz\'in kaydettiği gol, elle oynadığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Maç 1-0 sona erdi.

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