T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor - Boluspor: 1-1

Razaman ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Sezgin Çınar (xx), Habip Tiryaki (xx) DENİZLİSPOR: Asil (xxx) - Ömeralp (xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Veli (xxx), Ziya (xx), Cihan (xxx), Atakan (xx) (Dk

24 Aralık 2017 20:45

Razaman ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Sezgin Çınar (xx), Habip Tiryaki (xx)
DENİZLİSPOR: Asil (xxx) - Ömeralp (xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Veli (xxx), Ziya (xx), Cihan (xxx), Atakan (xx) (Dk. 90 Şevki), Taşkın (xx), Berkan (x) (Dk. 75 Anıl x), Kappel (xx)
GOLLER: Dk. 27 Cihan (Denizlispor), Dk. 43 Poepon (Boluspor)
SARI KARTLAR: Mustafa, Emre, Arapi, Özgür Andre Santos (Boluspor), Berkan (Denizlispor)

TFF 1\'inci Lig\'de son 5 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme potasına yerleşen Denizlispor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Boluspor\'la yenişemedi: 1-1. Yeşil-siyahlılar 27\'nci dakikada Cihan\'ın golüyle öne geçmesine rağmen, 43\'te Poepon\'a engel olamadı. 3 puan hasretini 6 maça çıkaran Horoz, 14 puana yükseldi, devre arasına 16\'ncı basamakta girdi. Bu sonuçla  Play-Off yarışında yara alan Boluspor ise 24 punla ilk yarıyı tamamladı.
27\'nci dakikada Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Veli\'nin pasıyla buluşan Cihan, ceza alanına girer girmez şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 
34\'üncü dakikada Caner\'i sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Poepon kafayı vurdu. Kaleci Asil meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.  
43\'üncü dakikada Boluspor skoru dengeledi. Denizlispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Poepon, yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1   
64\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında çizgiye kadar inen Mustafa, içendeki Poepon\'e pasını aktardı. Poepon\'un savunmadan sektirği topa vuran Serkan sonuç alamadı. 
87\'nci dakikada Atakan\'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Kappel\'in vuruşunda top kaleci Gökhan\'da kaldı. 
90\'ıncı dakikada Boluspor defasından topu kapan Kappel, ceza alanı içinde müsait durumdaki Ziya\'yı gördü. Ziya\'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RazamanDENİZLİ DHA STAT Atatürk HAKEMLER Tugay Kaan NumanoğluSezginHabip TiryakiAsilCenkAlperenVeliZiyaCihanAtakanDkTaşkınBerkanAnılKappelCihan Denizlispor DkPoepon Boluspor SARI KARTLAR Mustafa Emre ArapiAndre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24