Denizlispor - Altınordu: 2-0

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cumhur Altay (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx)

DENİZLİSPOR: Asil (xxx) - Taşkın (xx), Ömer Alp (xxx), Cenk (xxx), Kerem Can (x), Kappel (xx), Burak (xx), Anıl (xx) (Dk. 41 Cihan x) (Dk. 56 Alperen xx), Ziya (xxx), Barış (xxx), Moritz (xx) (Dk. 90+2 Veli)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) (Dk. 51 Ozan Can xx) - Kerim Alıcı (xx), Yusuf (x) (Dk. 79 Murat Uçar x), Seydi (xx), Ali Mert (x), Barış Alıcı (xxx), Deniz (x) (Dk. 46 Alican xx), Serkan (xx), Erdoğan (x), Kerim Avcı (xx), Mirkan (x)

GOLLER: Dk. 33 Ömer Alp, Dk. 71 Ziya (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Taşkın, Ziya (Denizlispor) Deniz, Erdoğan, Serkan (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 37 Kerem Can (Denizlispor)

TFF 1. Lig\'deki Ege derbisinde haftaya düşme hattında başlayan Denizlispor, yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta Altınordu\'yu 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı\'ndaki karşılaşmanın gollerini 33. dakikada Ömer Alp ve 71. dakikada Ziya attı. Ev sahibi ekipte 37. dakikada Kerem Can direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu skorla Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde üst üste 3. iç saha galibiyetini alan Denizlispor, puanının 11\'e çıkartarak nefes aldı. Üst üste 3 galibiyetten sonra son 4 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen Altınordu ise 15 puanda kalarak Play-Off hattından çıktı.

2\'nci dakikada gelişen Altınordu atağında, Barış Alıcı, sağ kanattan ceza sahasındaki Mirkan\'ın önüne bıraktı. Gelişine vuran Mirkan\'ın şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

6\'ncı dakikada sol kanattan topu taşıyan ev sahibinden Anıl, Moritz\'le oynadı. Topla buluşan Moritz, ceza yayı üzerindeki Kappel\'e bıraktı. Kappel\'in yerden şutunu kaleci güçlükle çeldi.

15\'inci dakikada konuk ekip atağında Barış\'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan\'ın çaprazdan vuruşunu kaleci Asil tek hamleyle uzaklaştırdı.

33\'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Barış sağ kanattan korneri kullandı, penaltı noktasında iyi yükselen Ömer Alp\'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

37\'nci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. Kerem Can, sağ kanattan topla çıkmaya çalışan Barış Alıcı\'ya arkadan yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

45\'inci dakikada Barış Alıcı, Cihan\'ı çalımlayarak sağ kanattan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Barış\'ın çaprazdan şutu üstten auta gitti.

İlk yarı bu skorla bitti.

48\'inci dakikada sağ kanatta toplu buluşan Denizlisporlu Kappel, ceza yayı üzerideki Burak\'la oynadı. Burak\'ın cepheden sert şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

71\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Barış\'ın kullandığı serbest vuruşta Ömer Alp\'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Ziya topu ağlara gönderdi: 2-0.

78\'inci dakikada konuk takımdan Kerim\'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Alican\'ın dönerek vuruşunu kaleci Asil uzanarak çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

80\'inci dakikada Kappel\'in ara pasına hareketlenerek sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya\'nın şutu üstten auta gitti.

Maç 2-0 sonuçlandı.