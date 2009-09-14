Denizli'nin Şampiyonlar Ligi endişesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapacağı maç, Mustafa Denizli için ayrı bir anlam taşıyor.



Fenerbahçe'nin başında 2001-2002 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken deneyimli teknik adam, bu sezon Beşiktaş'ın başında başarıyı kovalayacak.



Mustafa Denizli yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda F Grubu'nda yaptığı maçı da kaybetmişti.



Grup maçlarını üç gol atıp, 12 gol yiyerek son sırada tamamlayan Denizli yönetimindeki Fenerbahçe, aynı zamanda şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları içinde en kötü performansı sergiledi.



İngilizler Beşiktaş'ın kabusu



Beşiktaş, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlılar, İngiliz takımlarıyla bugüne kadar yaptığı 10 maçın sadece ikisini kazanırken, beş kez yenildi, üç kez de berabere kaldı, rakip filelere altı gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.



Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı yenilgilerini İngiliz ekipleri karşısında aldı.



Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0 yenildi. Bu sonuç hem Beşiktaş hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skoru olarak kayıtlara geçti.



Beşiktaş, daha önceki en farklı yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti.



İnönü'de kazanıyor



UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında İstanbul'da Manchester United ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İnönü Stadı'nda Devler Ligi'ndeki 12. sınavını verecek.



Siyah-beyazlılar, futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Dolmabahçe'de oynadığı 11 maçtan altısını kazandı, dördünü yitirdi, birinde berabere kaldı.



Kendi evinde 12 gol atan ve 10 gol yiyen Beşiktaş, İnönü'de Barcelona, Liverpool, Paris Saint Germain, Olympique Marsilya gibi Avrupa'nın devlerini devirmeyi başardı