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Spor

Denizli'nin keşfi büyüklerin radarında 

Denizli'nin keşfi büyüklerin radarında  Es Es'in yıldızı Dorukhan zirveyi zorluyor Kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Eskişehirspor, Türk Futbolu'na bir yıldız daha sunmaya hazırlanıyor

25 Ekim 2017 14:12

Denizli\'nin keşfi büyüklerin radarında 

Es Es\'in yıldızı Dorukhan zirveyi zorluyor

Kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Eskişehirspor, Türk Futbolu\'na bir yıldız daha sunmaya hazırlanıyor. Kulübün içinde bulunduğu finansal sıkıntı ve transfer yasağı yüzünden PTT 1. Lig\'de zor bir süreçten geçen Eskişehirspor\'da, 21 yaşındaki Dorukhan Toköz bir yıldız gibi ışıldıyor. 
Mustafa Denizli\'nin geçen yıl Eskişehirspor\'da göreve başlamasıyla birlikte sahaya sürdüğü Dorukhan, o günden sonra aralıksız olarak Kırmızı Siyahlı formayı kimseye kaptırmazken, U21 Milli Takımı\'nın da değişmezleri arasına girdi. Orta alanda oyunu çift yönlü oynamasıyla dikkati çeken, üstün tekniğine karşılık bir o kadar da agresif oyun anlayışı ile dikkati çeken Dorukhan, Eskişehirspor\'un bu hafta BB. Erzurum\'u 3-1 yendiği mücadelede bir gol ve bir asisti ile Kırmızı-Siyahlı yöneticileri fazlasıyla sevindirdi. 
Transfer yasağı süren Eskişehirspor\'da Dorukhan sözleşmesini tek taraflı fesh edip gitmedi ve kulübünün bu zor dönemde de yalnız bırakmamış oldu. Mustafa Denizli\'nin futbol sahnesine sunduğu genç oyuncu şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin sıkı takibinde. Önümüzdeki yıllarda yabancı kontenjanında indirime gidileceği de düşünülürse, Dorukhan gibi gelecek vaad eden isimler sezon sonunda transferin öne çıkan yıldızları arasında olacak. 

Eskişehir-DHA
(Fotoğraflı)
 

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