Denizli'nin kadrosu Rijkaard'ı şaşırttı

Galatasaray'ın Hollandalı hocası, maç öncesinde Mustafa Denizli'nin tercihleri karşsında şaşkınlığını gizleyemedi.



Turkcell Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 gibi farklı bir skorla geçerek 5'te 5 yapan Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, maç öncesinde Beşiktaş'ın 11'ini gördüğünde şaşırdığını ifade etti.

Hollandalı çalıştırcı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakipte beklemedikleri isimlerin maça başladığını vurgulayarak, ''Maç kadrosu geldiğinde biraz şaşırdık, çünkü rakipte beklemediğimiz isimler vardı. Ama böyle olmasına karşın maça çok iyi başladık, onlar da adaptasyon dönemi geçirdiler. İlk golü biz bulduk. 1-0'dan sonra kimi hatalarımız vardı, top istemedik, sorumluluk almadık, Beşiktaş ön plana çıktı. Ama ikinci yarıya baktığımızda sorumluluk almaya başladık. İkinci yarıda iyi oynadık, toparlandık. O yüzden oyuncularımı tekrar kutluyorum, 1-0'ı korumaktan çok Beşiktaş'ın üstüne gittiler ve 2 gol daha buldular'' diye konuştu.

Beşiktaş'ın kadrosundaki değişikliklerin nedenlerini bilemeyeceklerini belirten Rijkaard, ''O isimleri gördüğümüzde gerekli önlemleri aldık. Oyuncularımızla konuştuk, 1-0'dan sonra Ernst üzerimize daha rahat gelmeye başladı. Ama sonra toparladık'' dedi.

''Önemli olan galibiyet''

Bir basın mensubunun, ''Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımı yendiniz'' demesi üzerine Rijkaard, ''Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ayrıntı, önemli olan böyle bir derbide bizim kazanmamızdı'' diye konuştu.

Rijkaard, futbolcularının bu galibiyet için çok büyük efor sarfettiğini belirterek, ''2 hafta milli maç arası vardı, ondan sonra böyle bir galibiyet önemli. Takımımızdaki bir çok oyuncu milli maç için ülkelerine gittiler. İki hafta beraber çalışamadık. Böyle bir galibiyetten dolayı takımımı kutluyorum'' dedi.

''Şampiyon gibi oynamak gerekir''

Ligde herşeyin bitmediğini ifade eden Rijkaard, ''Daha herşey bitmiş değil, böyle bir yorum yapmak için çok erken. İyi bir başlangıç yaptığımız doğru, ama bu biçimde sürdürmek gerekir. Şampiyon olmak için, antrenmanlarda ve maçlarda şampiyon gibi oynamanız gerekir'' diye konuştu.

''Rüştü, iyi maç çıkardı'

Hollandalı teknik adam, Rüştü'nün iyi bir maç çıkardığını belirtirken, Leo Franco'nun da çok iyi maç çıkardığını, çok iyi kurtarışlar yaparak takımını cesaretlendirdiğini söyledi.

Arda ve Elano'nun birlikte oynayabileceğini vurgulayan Rijkaard, ''Elano'nun yedek olmasının en büyük nedeni, uzun bir yolculuktan dönmesidir. Arda da milli takımdan döndü, hem Elano hem de Arda'dan çok memnunum'' dedi.

''Sabri'nin sırtında mototr vardı sanki''

Rijkaard, taraftarların verdiği destekten memnun olduğunu da belirterek, ''Yeniden bizim yanımızdaydılar, 90 dakika desteklediler. En çok haz aldığım anlar Sabri'ye bağırdıkları anlardı. Sabri, sırtına motor takılmış gibi oynadı, 90 dakika koştu'' diye konuştu.