Denizli'nin kadrosu Rijkaard'ı şaşırttı

Galatasaray'ın Hollandalı hocası, maç öncesinde Mustafa Denizli'nin tercihleri karşsında şaşkınlığını gizleyemedi.
Turkcell Süper Lig'in
5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 gibi farklı bir skorla geçerek 5'te 5
yapan Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard, maç öncesinde
Beşiktaş'ın 11'ini gördüğünde şaşırdığını ifade etti.
Hollandalı çalıştırcı, maçın ardından düzenlediği
basın toplantısında, rakipte beklemedikleri isimlerin maça başladığını
vurgulayarak, ''Maç kadrosu geldiğinde biraz şaşırdık, çünkü rakipte
beklemediğimiz isimler vardı. Ama böyle olmasına karşın maça çok iyi
başladık, onlar da adaptasyon dönemi geçirdiler. İlk golü biz bulduk.
1-0'dan sonra kimi hatalarımız vardı, top istemedik, sorumluluk
almadık, Beşiktaş ön plana çıktı. Ama ikinci yarıya baktığımızda
sorumluluk almaya başladık. İkinci yarıda iyi oynadık, toparlandık. O
yüzden oyuncularımı tekrar kutluyorum, 1-0'ı korumaktan çok Beşiktaş'ın
üstüne gittiler ve 2 gol daha buldular'' diye konuştu.
Beşiktaş'ın kadrosundaki değişikliklerin nedenlerini
bilemeyeceklerini belirten Rijkaard, ''O isimleri gördüğümüzde gerekli
önlemleri aldık. Oyuncularımızla konuştuk, 1-0'dan sonra Ernst
üzerimize daha rahat gelmeye başladı. Ama sonra toparladık'' dedi.
''Önemli olan galibiyet''
Bir basın mensubunun, ''Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir
takımı yendiniz'' demesi üzerine Rijkaard, ''Beşiktaş'ın Avrupa
Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ayrıntı, önemli olan böyle bir derbide
bizim kazanmamızdı'' diye konuştu.
Rijkaard, futbolcularının bu galibiyet için çok büyük efor
sarfettiğini belirterek, ''2 hafta milli maç arası vardı, ondan sonra
böyle bir galibiyet önemli. Takımımızdaki bir çok oyuncu milli maç için
ülkelerine gittiler. İki hafta beraber çalışamadık. Böyle bir
galibiyetten dolayı takımımı kutluyorum'' dedi.
''Şampiyon gibi oynamak gerekir''
Ligde herşeyin bitmediğini ifade eden Rijkaard, ''Daha herşey bitmiş
değil, böyle bir yorum yapmak için çok erken. İyi bir başlangıç
yaptığımız doğru, ama bu biçimde sürdürmek gerekir. Şampiyon olmak
için, antrenmanlarda ve maçlarda şampiyon gibi oynamanız gerekir'' diye
konuştu.
''Rüştü, iyi maç çıkardı'
Hollandalı teknik adam, Rüştü'nün iyi bir maç çıkardığını
belirtirken, Leo Franco'nun da çok iyi maç çıkardığını, çok iyi
kurtarışlar yaparak takımını cesaretlendirdiğini söyledi.
Arda ve Elano'nun birlikte oynayabileceğini vurgulayan Rijkaard,
''Elano'nun yedek olmasının en büyük nedeni, uzun bir yolculuktan
dönmesidir. Arda da milli takımdan döndü, hem Elano hem de Arda'dan çok
memnunum'' dedi.
''Sabri'nin sırtında mototr vardı sanki''
Rijkaard, taraftarların verdiği destekten memnun olduğunu da
belirterek, ''Yeniden bizim yanımızdaydılar, 90 dakika desteklediler.
En çok haz aldığım anlar Sabri'ye bağırdıkları anlardı. Sabri, sırtına
motor takılmış gibi oynadı, 90 dakika koştu'' diye konuştu.