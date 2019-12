Denizli'nin 5 emri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan biri olan Galatasaray derbisi öncesi futbolcularına uyarılarda bulunurken, öncelikle savunmaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Yardımcıları Tayfur Havutçu ve Zafer Öğer ile birlikte günlerdir Galatasaray’ın maç kasetlerini izleyip analiz yapan Mustafa Denizli, rakiplerinin iyi yönlerini ve zaaflarını dün oyuncularına anlattı. Konuşması sırasında bu maçın ligde Fenerbahçe’ye 2-1 yenildikleri karşılaşmadan daha zorlu geçeceğinin altını çizen Mustafa Denizli, uyarılarını şöyle sıraladı:





1-) Sabırlı davranmalıyız



Büyük maçlar sabır ister. Skor ne olursa olsun sabırlı oynayıp, kendi oyun sistemimizden taviz vermemeliyiz. Fenerbahçe’ye ligdeki maçta yenilmemizin en önemli nedeni sabırsız davranmamızdı. Bir an önce gole gitme arzusu yüzünden oyun disiplininden koptuk. İçinizde istek kadar sabır da olmalı.



2-) Dörtlü savunma bozulmamalı



Galatasaray, bireysel yetenek yönünden Fenerbahçe’den daha üstün bir takım. Bu maçta dörtlü savunma oynayacağız ve bu düzeni hiçbir şartta bozmayacağız. Savunmada oynayacak Ekrem, İbrahim Toraman, Gökhan Zan ve İbrahim Üzülmez, rakiplerine bir an olsun nefes aldırmamalı. Bu oyuncular maçın ilk dakikasından itibaren ağırlıklarını hissettirmeli.



3-) İlk hedef gol yememek



Bu maçta önceliğimiz gol yememek olacak. Onun için takım savunmasına önem vermeliyiz. Bloklar birbirine yakın oynamalı ve böylelikle rakibi dar bir alanda oynamaya mahkum etmeliyiz. Gökhan Zan ve İbrahim Toraman, duran toplar dışında ileri çıkmamalı çünkü Galatasaray kontrataklarda çok etkili olabilen bir takım.



4-) Kanatları iyi kullanmalıyız



Galatasaray, orta alan ve forvette çok kaliteli futbolculara sahip. Ancak, defansın göbeğinde ve sağbekte sorun yaşıyorlar. Onların bu zaaflarını iyi değerlendirmeliyiz. Özellikle kanatlarda oynayacak futbolcularımıza büyük iş düşüyor.



5-) De Sanctis’i takip etmeliyiz



Galatasaray savunması kaleciden dönen toplarda pozisyon alamıyor. Uzaktan atılan şutlarda De Sanctis’ten dönen topların çoğu gol oldu. Bu bakımdan biz de fırsat bulduğumuz her fırsatta şut atmalıyız ve De Sanctis’ten sekecek topları takip etmeliyiz.