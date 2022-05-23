Denizlili TOKİ mağdurları: Karşımızda muhattap alabileceğimiz kimse yok; çağrı merkezini aradığımızda 'avukata gidin' diyorlar

TOKİ’nin Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaptığı ve 2020 yılında bitirilmesi hedeflenen konutlardan bir kısmı hala tamamlanmadı. Kaba inşaatı biten binaların hak sahipleri, yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ancak bir cevap alamadıklarını söyledi. Hak sahiplerinden Melek Çam, "Bizim karşımızda muhatap alabileceğimiz hiç kimse yok. Çağrı merkezini aradığımızda ‘Avukata gidin’ diyorlar. Mağduriyetimiz diz boyunda. Hepsi teslim edildikten sonra bizim teslim edilmememizin sebebi nedir? TOKİ'den, İçişleri Bakanlığı’ndan, herkesten; özellikle Murat Kurum, hepsinden cevap bekliyorum” dedi.

TOKİ'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gümüşler mahallesinde yaptığı Karaköy Konutları projesinde kaba inşaatı tamamlanan en az 5 blokta, kötü zemin nedeniyle kayma sorunu yaşandığı ortaya çıktı. Bunun ardından çalışmalar durdu. Hak sahibi vatandaşlar ise mağdur olduğunu belitti.

TOKİ tarafından yapılan ve 2020 yılının nisan ayında tamamının bitmesi gereken projede, ilk etapta bin 108 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bu alanda yerleşimler başladı. Fakat aynı projenin ikinci etabında yapılan konutlar, aynı dönem içinde teslim edilme taahhüdüne rağmen vatandaşa teslim edilemedi. Hak sahipleri, yaklaşık bir yıl önce duran inşaat nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Hak sahipleri, bu sürede hem kira hem de konut taksitlerini ödemeyi sürdürdü. TOKİ mağdurlarından Melek Çam, şunları söyledi:

"Hak sahibi olarak kira ödüyoruz"

"Biz, Denizli Merkezefendi ilçesi Kayaköy TOKİ’lerden hak sahibiyiz. Biz, sözleşmelerimizi 2019 yılı, 22 Mayıs tarihinde imzaladık. 36 ay içerisinde teslim olacağını söylüyor. Dün itibariyle benim sözleşmem doldu. Çoğu arkadaşımızın da doldu. Bizim karşımızda muhatap alabileceğimiz hiç kimse yok. Benim bir yıl önce buraya dıştan gelip gördüğüm üzere, B14’e baktığımda hala aynı duruyor.

Birinci bölge, bir buçuk yıl oldu teslim olalı, ikinci yılına döndü. Hala borçlarını ödüyorlar. Hala biz giremedik. TOKİ'den kimse yok. Çağrı merkezini aradığımızda ‘Avukata gidin’ diyorlar. Biz, hak sahibi olarak kira ödüyoruz. Ev sahiplerine ‘Biz şu zamanda çıkacağız’ diye söyledik. Hala karşımızda muhatap bulamadık. Bulamadığımız için buraya geliyoruz.

Biz, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Hanım’la geldiğimizde, Şeniz Hanım’ı buradan kovmaktan beter ettiler. Biz, üst mercilere taşımaya çalıştık. Sesimizi bu kadar duyurabildik. Mağduriyetimiz diz boyunda. Hepsi teslim edildikten sonra bizim teslim edilmememizin sebebi nedir? TOKİ'den, İçişleri Bakanlığı’ndan, herkesten; özellikle Murat Kurum, hepsinden cevap bekliyorum."

"CİMER hepimize aynı yanıtı vermiş"

TOKİ mağdurlarından Musa Kazım Arvaz ise şöyle konuştu:

"Burada çok büyük bir haksızlık var. Bu binaların hepsi aynı anda yapıldı ama teslimatın hepsi farklı. Biz, ikinci kısım hak sahipleriyiz. Birinci kısım, 2020 yılının ocak ayından beri oturuyor. Bizler, niçin oturamadığımızı bilmiyoruz. Her taraftan bir ses. Bilgi kirliliği inanılmaz düzeyde. ‘Kayma’ diyen var, ‘güçlendirme’ diyen var. ‘Müteahhit bıraktı gitti’ diyen var. ‘Yüklenici firmada sıkıntılar var’ diyen var. Buradaki arkadaşların hepsi CİMER’e ayrı ayrı şikâyette bulunmuş. Hepsine gelen cevap aynı.

Biz, WhatsApp grubu oluşturduk. O grupta hepimiz ayrı ayrı CİMER’e şikâyet ettik. Kopyala-yapıştır yöntemiyle aynı cevabı verdiler. Hiçbir yetkili gelip buraya bakmamış, denetleme yapmamış. O tarih verilecek, mağduriyetimiz giderilecek. Bizim diğer insanlardan farkımız var. Burada bin 92 konut var. Burada 900 insan oturuyor. Benim o insanlardan ne farkım var? Niye beni sona bırakıyorsun."

"Bugün başlansa bir yılda biter"

Hak sahiplerinin yanında olduğunu belirten CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de ağırlaşan ekonomik şartlar yurttaşlarımızı tamamıyla etkilemeye devam ediyor. İnşaat maliyetlerindeki girdilerin çok artması, inşaatın başladığı tarihte çimentonun 3 lira olup şimdi 30 lira olmasından kaynaklı da yurttaşlarımızın bir hak mağduriyetinin olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız büyük umutlarla, çocuklarıyla yuvasında huzurlu oturabilmek için olmayan imkanlarını zorlayarak ev sahibi olmak için bir umutla müdahil oluyor, giriyorlar bu konutlara ama maalesef burada 250'ye yakın yurttaşımız mağdur edilmiş.

Sözleşmede açık yazıyor. Diyor ki 'İlk taksiti ödedikten sonra, 36 ayın sonunda konutlar teslim edilir'. Bugün, önümüzdeki hafta sözleşmelerin tamamı neredeyse bitiyor. Konutları görüyoruz. Bugün çalışmaya başlasa bu binalar bir yıldan önce tahmin ediyorum teslim edilemez. Yurttaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi açısından burada kim yetkili ise, müteahhit firmaysa, TOKİ ise, eğer Cumhurbaşkanlığı ise vatandaşlarımızla iletişime geçsinler. Onlar da konutlarını ne zaman alacaklarını bilsinler. Onun üzerine yuvalarını inşa etsinler."