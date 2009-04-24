Denizli'den 'kalıyorum' mesajı



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, önümüzdeki sezon da takımın başında olacağının sinyalini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Yönetimle transfer çalışması yapıyorsak, birlikte yürümenin işaretini veriyoruz demektir'' dedi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor ile yaptıkları rövanş maçında hedeflerinin yarı finale çıkmak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi.



Denizli, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Ankaraspor karşısında hedeflerinin final olduğunu belirterek, ''Hedefimiz yenilgi almamak değil, finaldi. İlk maçta aldığımız sonucun zorluğunu yaşadık'' dedi.



Mustafa Denizli, 4 Ocak ile 24 Nisan tarihleri arasındaki süreçte Bursaspor ve Kocaelispor maçlarının 45'şer dakikalık bölümlerinde oynadıkları kötü oyunun gündeme geldiğini ifade ederek, ''Bu süreçte sadece 2 maç mı var? Kocaelispor ve Bursaspor maçlarındaki 45 dakikalar konuşuluyor. Beşiktaş'ın tarifi bu değil'' diye konuştu.



Deneyimli teknik adam, kaybettikleri puanların kendilerini hedeflerinden uzaklaştırmadığını dile getirerek, ''12 haftada üstümüzdeki takımlarla toplamda 59 puan farkı kapattık. İlk yarı üstümüzdeki takımlar nerede, biz neredeyiz? Sivasspor ile 5, Trabzonspor ile 9, Galatasaray ile de 10 puanlık farkı kapattık. Ayrıca, 3 maçta berabere kalacağıma birinde yenilip, diğerlerini kazanarak 2 misli puan alırım'' değerlendirmesinde bulundu.



''BİRLİKTE YÜRÜMENİN İŞARETİNİ VERİYORUZ''



Mustafa Denizli, transfer konusundaki soruları yanıtlarken, gelecek sezon da takımda kalacağının işaretlerini verdi.



Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte transfer konusunda düşündükleri çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Bu çalışmaları yapmanız, gelecek sezon da devam edeceğiniz anlamına mı geliyor?'' şeklindeki bir soruyu, ''Camiada olmaktan gururlu ve mutluyum. Benim için önemli olan başkanın verdiği sözlerdir. Yönetim ile planlama yapıyorsak, hem kulübün imkanlarını değerlendiriyoruz demektir hem de futbolcuların durumuna bakıyoruz demektir. Bu çalışmaları yapıyorsak, birlikte yürümenin işaretini veriyoruz demektir'' şeklinde yanıtladı.



İki hedefe doğru yol alan tek takımın kendileri olduğunu anlatan Denizli, camialarının beklentilerini bildiklerini söyledi. Mustafa Denizli, son haftalara girilirken, gerginliğin artması konusunda ise ''Bütün dileğimiz gerginliğin bize teğet geçmesi. Takımda heyecan var'' dedi.



Denizli, Yusuf ve Delgado'nun birlikte oynamasına yönelik soruya ise, ''Birlikte oynuyorlarsa, bu, birlikte oynarlar demektir'' yanıtını verdi.



Mustafa Denizli, gol atmanın farklı bir şey olduğunu da ifade ederek, ''Bu önceden yaşanan bir şey. Önceden yaşanmıyorsa olmaz'' derken, ''Yani benim oynamamı mı istiyorsunuz'' şeklinde espri yaptı.

