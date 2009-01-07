Denizli'den dev adım



Fortis Türkiye Kupası (C) Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Denizlispor sahasında Alanyaspor'u konuk etti ve mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Ege temsilcisine 3 puanı getiren gol, maçın 20. dakikasında İzzet Akgül'den geldi.



Bu sonucun ardından grupta yenilmezliğini sürdüren Ümit Kayıhan'ın çalıştırdığı Denizlispor, puanını 7'ye yükseltirken gruptan çıkma yolunda da dev bir adım attı. Alanyaspor 1 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Roberts'in pasıyla ceza sahasına giren İzzet'in sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

12. dakikada Carlos Alberto'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topla buluşan Roberts'in vuruşu kaleci Sunay'da kaldı.

20. dakikada Süleyman Olgun'un ceza sahasına ortasında Roberts'in kafayla indirdiği topu İzzet, sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Güray'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Kratochvil'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Levent'in ceza sahasına ortasında Ahmet'in kafa vuruşunda top kaleci Cenk'te kaldı.

45. dakikada Braga'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında Roberts'in uygun durumda vuruşunda kaleci Sunay, topu kornere çeldi.







