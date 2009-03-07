Denizli'den altın vuruş

Turkcell Süper Lig'de 23. hafta maçında İstanbul B.B. sahasında Denizliposr'u konuk etti.



Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2-0 yenerek puanını 27'ye yükseltti.



Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Denizlispor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.



Karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başlayan konuk takım Denizlispor, Burak Akyıldız ve Angelov'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan daha aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya daha baskılı başlayan Denizlispor, 52. dakikada Burak Akyıldız'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.



62. dakikada Angelov'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkararak rahat bir nefes alan Denizlispor, kalan sürede oyunu kontrol ederek sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 27'ye taşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 puanda kaldı.



İSTANBUL BB: 0 - DENİZLİSPOR: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yunus Yıldırım, Adil Sinem, Gökhan Memişoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Kus, Cesario, Mahmut, Gökhan Süzen, Kerim, Efe, Tjikuzu, Erman, İbrahim, Adriano

Denizlispor: Özden, Şener, Fatih, Burak, Carlos Alberto, Musa, Berberovic, Emin (Dk. 38 Caner), Güray, Braga, Angelov

Goller: Dk. 52 Burak, Dk. 62 Angelov (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Efe, Dk. 32 Kus (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 45 Angelov (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Kerim'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üstten auta çıktı.



11. dakikada ceza alanı dışından Emin'in vuruşunda, kaleci Behram topu kornere çeldi.



17. dakikada sağdan Efe ortaladı, ceza alanı içinde arka direkte Adriano'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



36. dakikada İbrahim'in ceza alanı dışından soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Adriano'dan önce Burak, kafayla topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



44. dakikada Efe'nin pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kerim'in vuruşunda, top yandan auta gitti.



45 artı 3. dakikada ani atağa çıkan Denizlispor'da Musa'nın pasıyla ceza alanına giren Angelov topa vuramadan, geriden gelen Efe yatarak müdahale edip, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI



48. dakikada Berberovic'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Güray'ın sert şutunda, Kus'a çarpan top kornere çıktı.



52. dakikada Denizlispor öne geçti. Bu dakikada Fatih'in soldan ortasında ceza alanı içinde Burak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1



58. dakikada Gökhan Süzen'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Adriano'nun şutunda, top üstten auta çıktı.



62. dakikada soldan Güray'ın ortasında arka direkte Musa, kafayla penaltı noktasına yakın bir yerde bulunan Angelov'a topu indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Behram'ın müdahalesine rağmen top bir kez daha ağlara gitti: 0-2



76. dakikada savunmanın arkasına sarkan Angelov, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Behram'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Denizlispor, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbul deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.