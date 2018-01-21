Denizli'den 3 komando taburu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Denizli\'deki 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndan subay, astsubay ve sözleşmeli erlerin bulunduğu 3 taburdaki yaklaşık 600 komandonun görev yaptığı öğrenildi. Komando Tugay Komutanlığı\'ndan harekat için daha önce zırhlı araçlar, sınıra trenle gönderilmişti.

Denizli 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndan, 2017 yılının Ekim ayında, 2 tabur mavi bereli komando, Suriye sınırındaki görev için askeri araçlarla kara yoluyla Çardak Havaalanı\'na, oradan da uçaklarla sınıra gönderilmişti. Üzerinde top ve makineli tüfeklerin bulunduğu 10\'un üzerinde zırhlı muhabere aracı da trenle sınıra gönderilmişti. Askerlerin gönderilmesinin ardından Komando Tugay Komutanlığı\'ndan lojistik destek amacıyla çok sayıda askeri araç da 40 ayrı vagonla Suriye sınırına sevk edildi. 2 tabur komandonun sınıra ulaşmasının ardından \'Zeytin Dalı Harekatı\' öncesi Denizli\'den sınıra 3\'üncü tabur da gönderildi. Harekatta, Denizli 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndan yaklaşık 600 sözleşmeli komandonun görev aldığı belirtildi. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı da geçen ekim ayından bu yana, bölgede askerlerin başında görev yapıyor. Herhangi bir ihtiyaç durumuna karşı ise 1 tabur komandonun da tugayda, sınıra gitmek için hazır beklediği öğrenildi.

MKE\'NİN ÜRETTİĞİ PİYADE TÜFEĞİNİ KULLANIYORLAR

Öte yandan komandolar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu\'nun (MKE) ürettiği ve şu anda dünyanın en iyi piyade tüfeği olarak kabul edilen MPT-76\'ları kullanıyor. 4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip tüfek, 600 metreye kadar etkili menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip MPT-76\'de, 7,62 çapında mermi kullanılıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden biri de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de dikkat çekiyor. MPT-76, eksi 40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile çalışıyor.

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