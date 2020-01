Denizli'deki mesaj dayağının görüntüleri ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, uyuşturucu satmak suçundan bir süre cezaevinde kalıp tahliye olan 51 yaşındaki H.S.\'nin, iddiaya göre, daha önce birlikte olduğu 19 yaşındaki N.D. isimli genç kıza tekrar mesaj atarak uyuşturucu verebileceğini yazdığı iddiasıyla yediği dayağın cep telefonuyla çekilmiş görüntülüleri ortaya çıktı.

Pamukkale\'nin İncilipınar Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapmaktan cezaevine giren ve bir süre sonra tahliye olan H.S., daha önce birlikte olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılan N.D. isimli genç kıza cep telefonundan mesaj attı. İddiaya göre H.S., genç kıza gönderdiği mesajlarda tekrar uyuşturucu verebileceğini yazdı. N.D.\'nin cep telefonundaki mesajları gören babası, yakınlarından yardım istedi. H.S.\'nin mesajlarına karşılık tekrar mesaj yazan N.D.\'nin yakınları, H.S.\'nin kaldığı yeri öğrendi. Genç kızın yakınları F.T. ile M.Ö. geçen pazar günü saat 22.30\'da, bir apartın girişinde yakaladıkları H.S.\'yi tekme tokat dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Dayaktan kurtarılarak ambulansa bindirilen H.S., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, darp edilen H.S. ile onu döven F.T. ve M.Ö.\'nün ifadelerini aldıktan sonra savcının talimatıyla serbest bıraktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

DAYAK GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

H.S.\'nin iki kişi tarafından dövülürken cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri darp sonucu kanlar içinde kalan H.S.\'nin tekme tokat dayak yediği görülüyor. Görüntüde uyuşturucu satmakla suçlanan H.S., uyuşturucu satmadığını, inşatta kaldığını söylüyor. Genç kızın yakınları ise, öfkeli şekilde yerde kanlar içinde kalan H.S.\'yi dövmeye devam ediyor.

N.D. isimli genç kızın yakınları, uyuşturucu satmaktan cezaevinden tahliye olan H.S.\'nin geçen yıl mahallede uyuşturucu sattığını, genç kızı da uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdü. Genç kızın uyuşturucu tedavisi gördüğünü belirten yakınları, N.D.\'nin H.S. ile görüşmek istemediğini, tekrar korkutarak uyuşturucuya alıştırmaya çalıştığını söyledi. H.S.\'nin, genç kızı korkutmak için evine pompalı tüfekle ateş açtırdığını da öne sürdü.



