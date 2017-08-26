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Denizli'deki FETÖ davasında 12 tahliye

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yapılanmasına yönelik 63'ü tutuklu, 110 sanığın yargılandığı davada 12 sanık tahliye edildi

26 Ağustos 2017 03:52

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yapılanmasına yönelik 63\'ü tutuklu, 110 sanığın yargılandığı davada 12 sanık tahliye edildi.
Denizli\'de FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi\'ndeki örgütlenmesine yönelik 63\'ü tutuklu, 110 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde oluşturulan salonda görüldü. Ara karar öncesi savcı, mütalaasını verdi. Savcı, tutuklu sanıklardan Veli Çıtışlı, Zeki Kasap, İsmail Yılmaz, Hakan İsmail Sarı, Aksun Akbıyık, Nurettin Bilgen, Hulusi Çokadar ve Selahattin Özçelik\'in adli kontrol şartıyla salıverilmesini talep etti. 
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Özçelik, Nurettin Bilgen, Hulusi Çokadar, Hakan İsmail Sarı, Aksun Akbıyık, Zeki Kasap, Nuri Şaşmaz, Yılmaz Özmen, İsmail Yılmaz, Veli Çıtışlı, Günfer Turgut ve Vedat Oflaz\'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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