Denizli'deki denetimde 8 kişi gözaltına alındı

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde yapılan uygulamada üzerinde uyuşturucu bulunan 1 kişi ile kimlik belgeleri olmayan Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Karşıyaka ve Sevindik mahallelerinde ülkeye kaçak giriş yapan kişilere ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şube\'den yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda şüpheli bulunan kişiler kontrol edildi. Ekipler, ayrıca otomobilleri durdurup arama yaptı. Yaklaşık 2 saat içerisinde 140 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, 56 araç arandı. Aramalarda otomobilinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen bir kişiye idari para cezası uygulanırken, polisleri görünce kaçan ve kovalamaca sonunda yakalanıp üzerinde 15 gram esrar bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca kimlik belgeleri olmayan Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyeliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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