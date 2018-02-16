Denizli'deki dehşetin kurbanı anne-kız, son yolculuklarına uğurlandı

İlker KILIÇASLAN- Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, tartıştığı boşanma davaları süren eşi Oktay Şahin (42), tarafından av tüfeğiyle öldürülen Ayşe Şahin (37) ve kızı Nurdan Şahin (13), Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eşiyle boşanma davası süren ve hakkındaki uzaklaştırma kararı 8 Şubat\'ta dolan tekstil işçisi Oktay Şahin, dün sabah eşi Ayşe Şahin\'in işlettiği Osman Akça Caddesi\'ndeki markete gitti. Kızı Nurdan Şahin\'in de markette olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki av tüfeğini ateşledi. Eşi ve kızını yaralayan Oktay Şahin, ardından karnına dayadığı tüfeğin tetiğine bir kez daha dokundu. Silah sesine koşan komşuları, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri, Nurdan Şahin\'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Oktay Şahin Denizli Devlet Hastanesi\'ne, eşi Ayşe Şahin ise Sarayköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ancak Ayşe Şahin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Anne-kız için bugün memleketleri olan Manisa\'nın Alaşehir ilçesinin Belenyaka Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler ilk olarak Ayşe Şahin\'in eşinden boşanmış olan görme engelli babası Süleyman Yücel\'in evinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından anne-kızın cenazeleri öğle vakti Kemer Camisi\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine anne ile kızın yakınları ve köylüler katıldı. Görme engelli baba Süleyman Yücel, yürüme güçlüğü çektiği için cenazeye getirilmedi. Cenaze namazı öncesinde bir açıklama yapan Ayşe Şahin\'in eniştesi Sinan Ertürk, \"Akrabalarımızdan aldığımız bilgeye göre, Oktay Şahin\'in eşine ara sıra şiddet uyguladığını duyuyorduk. Yaklaşık 1 yıl önce Oktay Şahin için uzaklaştırma kararı verildiğini öğrendik. Ancak, bunun süresi dolmuş. Yeni uzaklaştırma kararı alınacağında da bu olay meydana geldi. Acımız büyük\" dedi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ile kızının cenazeleri Ilgın Mezarlığı\'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, eşi Ayşe Şahin\'in işlettiği markete gelip, sık sık kendisini rahatsız ederek para istediği ileri sürülen, olaydan 2 gün önce hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eşi Oktay Şahin\'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.



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