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Denizli'deki ByLock operasyonuna 13 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandığı ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 00:16

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullandığı ileri sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock uygulamasını kullandığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı, evlerinde de aramalar yapıldı. Gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

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