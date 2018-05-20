Denizli'de yer gök sarı kırmızı oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Denizli\'de Galatasaray taraftarları caddelerde şampiyonluk kutlaması yaptı. Uzun araç konvoyları oluşturan ve ellerine takımlarının bayraklarını alan Galatasaray taraftarları şampiyonluk sevincini şehir turu atarak kutladı.

Süper Lig\'de Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Denizli\'deki Galatasaray taraftarları da ellerinde takımlarının bayraklarıyla sokaklara ve meydanlara döküldü. Vatandaşlar, kutlama yapmak için Gazi Bulvarı ve Çamlık Bulvarı\'nda araçlarıyla şehit turu attı. Meydanları dolduran Galatasaray taraftarları yaktıkları meşaleler ve marşlarla şampiyonluk kutlaması yaptı. Yolu kapatan taraftarlardan biri motosikletli trafik polisinin telsizini alıp, taraftara sarı kırmızı diyerek tezahürat yaptırdı. Ardından motosikletli trafik polisi taraftara istediklerini yaptığını söyleyip yolun trafiğe açılmasını istedi. Taraftarlar polisin isteğini kırmayarak kaldırıma çıkıp kutlamaya devam etti.

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