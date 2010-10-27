-DENİZLİ'DE, YABAN DOMUZLARI ŞEHRE İNDİ DENİZLİ (A.A) - 27.10.2010 - Denizli'de, şehre inen 2 yaban domuzu, bayıltıcı iğne etki etmeyince tüfekle vuruldu Karaman Mahallesi'nde Tanca Nizamiyesi'nin olduğu bölgede sabah saatlerinde 2 domuz gören vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen ekipler, domuzlara bayıltıcı iğne ile müdahale etmeye çalıştı. Katip Çelebi İlköğretim Okulunun yanından geçen domuzlar, öğrencilere de korkulu anlar yaşattı. Domuzlardan korkan öğrenciler okula sığındı. Karaman Mahallesi'nden askeri saha yoluna doğru kaçan 2 yaban domuzu, polis ve itfaiye ekipleri tarafından bayıltıcı iğne atılarak etkisiz hale getirilmeye çalışıldı. Bundan sonuç alınamayınca, yaban domuzlarına tüfekle müdahale edildi. Denizli İtfaiye Müdürü İlyas Tuncer, bayıltıcı iğnelerin etkili olmadığını belirterek, ''Bizim hayvanları uyuşturan tabletler var. Onlarla müdahale edildi, ama dediğim gibi 5-6 defa atıldığı halde domuza etki etmedi. Etki etmeyince de en son çare onları bertaraf etmek geldi. İkisi de bertaraf edildi. Sabah 07.00'den 10.00'a kadar mücadele vardı, üç saatte yakalandı'' diye konuştu. Tuncer, son üç dört haftadır yaban domuzlarının görüldüğünü son olarak Pamukkale Üniversitesi tarafında görülen domuzların bu kez şehir merkezine kadar geldiklerini söyledi.