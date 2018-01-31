T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de uyuşturucuya 7 tutuklama

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2018 22:24

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli\'ye uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Geçen pazartesi günü Sarayköy ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma, içinde toplam 7 kişinin bulunduğu 2 ayrı otomobili durdurup, aradı. Yapılan kontrolde 700 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDENİZLİ DHA DENİZLİ SarayköyAdliyeyeDenizliJandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla MücadeleGeçenSarayköyYapılanGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24