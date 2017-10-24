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Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 400 gram esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği 3 kurusıkı tabanca ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

24 Ekim 2017 20:07

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Babadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo 400 gram esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği 3 kurusıkı tabanca ile yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişiden 2\'si, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babadağ\'ın Kelleci ve Mollaahmet mahallelerinde yaşayan 3 kişinin uyuşturucu sattığını belirledi. Geçen pazar günü şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen jandarma, 1 kilo 400 gram kubar esrar, ruhsatsız 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve 1 dedektör ele geçirdi. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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